الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد هزيمة فرنسا: شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا

/644051/الرئيس-السيسي-لمنتخب-اليد-بعد-هزيمة-فرنسا-شكرا-لكم-لقد-شرفتمونا-وأسعدتمونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة.

رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد هزيمة فرنسا جاء ذلك فى تصريح له بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا:"إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي .كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري .. شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا.

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