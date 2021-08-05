وفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق

توفي منذ قليل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير الأسبق ومحافظ دمياط الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، تدوينة على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء"، وحتى الآن يصدر بيان رسمي من الأسرة حول تفاصيل الوفاة

ولد حسب الله الكفراوي في فبراير 1930، وتخرج في كلية الهندسة مدني عام 1955، ثم عمل مهندسا للري في المنصورة في الفترة من 1955 إلى 1957، وشارك في الأعمال التمهيدية لبناء السد العالي في الفترة من 1957 وحتى 1964.

وشغل حسب الله الكفراوي منصب عضو مجلس إدارة ومدير مشروعات وزارة الكهرباء، ثم نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير منطقة القناة، ثم رئيسا للجهاز حتى تولى منصب محافظ دمياط عام 1976.