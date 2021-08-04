وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بالعلاج الجيني بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي...

وزيرة الصحة: استقبال 1740 حالة بعيادات تشخيص الضمور العضلي على مستوى الجمهورية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن حقن ثاني طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الأربعاء، بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تم استقبالها بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، بلغ 1740 حالة وجاري إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية، ثم تحويل من يتم تشخيصهم بالضمور العضلي الشوكي واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والتي تضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

وأشار مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، حيث يضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة، مضيفًا أنه تم تخصيص ٣ مراكز لعلاج الضمور العضلي في مصر شملت (مركز مستشفى معهد ناصر، مركز بمستشفى الجلاء العسكري، ومركز بمستشفى عين شمس الجامعي).

وأضاف مجاهد أنه تتم متابعة حالة الأطفال المصابين بالضمور العضلي الشوكي بعد الحقن بالعلاج الچيني، من قبل استشاريين في تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي) وذلك أسبوعيًا على مدار ٣ شهور.

ولفت مجاهد إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مضيفًا أنه تم تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا مصر) لدعم علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.