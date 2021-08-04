/643819/اورنج-Orange--مشكلة-في-خدمة-العملاء-ما-القصة

اورنج تعرض إلى سيل من الانتقادات في الساعات الماضية حيث أن عملاء أورنج Orange حيث أن البعض لا يعلم لماذا لا ترد خدمة العملاء على عملاء أورنج و هذا ما نقدم ارقامهم في السطور التالية.

دوت الخليج خدمة عملاء أورنج خدمة عملاء أورنج الافراد على رقم خدمة العملاء 110 ( تكلفة المكالمة حسب النظام ) و نضغط رقم صفر و بنكون على الانتظار لحين دورك فى الرد بأولوية الاتصال او من اى خط اخر او ارضى على 16110 بسعر الدقيقة الارضية رقم خدمة عملاء الشركات بيكون 250 مواعيد عمل Orange اورنج مواعيد العمل بتكون من 8 ص للساعة 12 ص يوميا او من خلال الاتصال ب 16250 من اى موبايل اخر او خط ارضى خدمات Orange DSL ممكن المراجعة مع 16333 من اى خط بسعر الدقيقة للرقم الارضى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اورنج Orange .. مشكلة في خدمة العملاء.. ما القصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.