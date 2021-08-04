الرئيس السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة للشعب اللبناني. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس وجه رسالة للشعب اللبناني جائ فيها :" أن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه".

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