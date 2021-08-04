مستشار الرئيس للصحة يؤكد أهمية مشروع تجميع وتصنيع البلازما ويدعو المصريين للتبرع

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح_السيسي للشئون الصحية أهمية المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما في مصر، مشددا على أنه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر حققت الكثير من الإنجازات مشهود لها على كافة المستويات، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية.

وقال تاج الدين ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) اليوم ـ إن "عملية التبرع ‏بالبلازما بشكل عام تمر بمراحل مختلفة تهدف إلى التأكد من سلامة المتبرع الشخصية من خلال الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والمعملية حتى يتم التأكد من سلامة الدم والبلازما"، داعيا المصريين إلى ضرورة التبرع بالبلازما لأنها تعد "سندا قوميا لمصر".

وأضاف أن مصر تستورد سنويا بمبالغ طائلة المكونات التي تدخل في صناعة البلازما والتي تعالج الكثير من الأمراض من أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم وبفضل هذا المشروع سيتم توفير كل المشتقات محليا فلا نعاني من أي نقص بها في هذا المجال، ويقلل أيضا من اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج".