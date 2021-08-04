مختار جمعة: استضافة 10 واعظات سودانيات للتدريب بأكاديمية الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على هامش استقباله وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، الدكتور نصر الدين مفرح، والدكتور عبدالرحيم على محمد رئيس مجمع الفقه، والدكتور عادل حسن حمزة أمين عام مجمع الفقه: "أننا نركز من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الأشقاء فى السودان على البعد الإنسانى والعلاقات الإنسانية، إذ أنهم يمتلكون تجربة تقريبًا تتطابق مع التجربة المصرية تطابق كامل فى عملية عقد المواطنة ودولة المواطنة".

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه وجه الدعوة إلى شقيقه وزير الشؤون الدينية السودانى لحضور مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى سيعقد خلال شهر فبرايرالمقبل، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، لافتا إلى أن الوزير السودانى أعلن قبول الدعوة ومشاركة بلاده بوفد كبير فى المؤتمر، وهو ما يدل على أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات متميزة وأرضية وطنية تنتهج نفس المنهج.

وقال وزير الأوقاف إن البرامج التدريبية بين الوزارتين ستشهد نشاطا مكثفا خلال الفترة المقبلة، وأن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ستستضيف 10 واعظات سودانيات للتدريب، مضيفا: "نعمل على تنفيذ مشروعات تدريبية مشتركة تليق باسم مصر والسودان وبالخطاب الدينى الوسطى المستنير، وأنه سيتم تسجيل الدورة بالكامل فيديو من أجل أن نجعلها مادة يمكن أن تبث عن بعد لزملائهم وزميلاتهم".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن مشاركته فى مؤتمر "الحريات الدينية والتعايش السلمى بين مكونات المجتمع" ستكون على رأس وفد من الأئمة والواعظات الذين سيشاركون فى المؤتمر والقيام بجولات دعوية فى الأقاليم السودانية على غرار ما حدث فى وقت سابق، إذ لاقت هذه الجولات الدعوية استحسانا كبيرا من الأخوة الأشقاء فى السودان.

ووجه وزير الأوقاف فى ختام تصريحاته، التحية والتقدير للدولة السودانية، والحكومة السودانية، ولوزير الشؤون الدينية السودانى الدكتور نصر الدين مفرح، ولكل قيادات الوزارة، ولمجمع الفقه، على ما وجده الأئمة والواعظات الذين سافروا إلى السودان من الحفاوة والترحاب، وهو ما يؤكد على عمق علاقة الأخوة الطيبة والمتميزة بين الشعبين الشقيقين وقيادتهما السياسية الحكيمة".