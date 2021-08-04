عاجل.. الرئيس السيسى لشعب لبنان: أنتم قادرون على النهوض من الكبوة الحالية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رسالة الرئيس جاءت: "لبنان الذى كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربى، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه".

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