صور.. اجتماع موسع لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقدت محافظة الإسكندرية اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة برج العرب، بحضور ممثلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأشار الحضور أن هناك مشروعات متنوعة مزمع تنفيذها فى مبادرة "حياة كريمة" لخدمة أهالى مركز برج العرب و3 قرى أم والتوابع والنجوع. وأكد الحضور أنه فى ظل مبادرة "حياة كريمة" ستكون كل القرى وتوابعها لديها جميع الخدمات الرئيسية بالإضافة إلى جميع المشروعات التنموية التى يتمناها الأهالى فى تلك القرى.

حضر الاجتماع الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الواحد ممثلا عن رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة فاطمة كريم ممثل الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب. كما حضر الاجتماع ممثلى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومحمد شعبان ومحمد مسعد ممثلى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

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