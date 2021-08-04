/643788/حزب-المؤتمر-زيادة-سعر-رغيف-العيش-جزء-من-منظومة-الإصلاح-الاقتصادي-للدولة

أشاد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بالرسائل السياسية والشعبية التي بعث بها الرئيس السيسي خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية، سايلو فودز في السادات، وفي مقدمتها طمأنة ملايين المصريين على حصة مصر في مياه النيل، والتأكيد إنها لن "تقل ان شاء الله".

زيادة سعر رغيف العيش جزء من منظومة الإصلاح

ونوه صميدة في بيان له اليوم، بالتصريحات الواضحة والقوية للرئيس، وفي مقدمتها أن تطوير قري الريف المصرى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، أثارت دهشة العالم اجمع، والذين يتساءلون كيف ستدخل بالتطوير على "قرابة نصف مصر"، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع العملاقة الضخمة، والغير مسبوقة لم تكن لتتم لو وجود إرادة رئيس قوي وشعب مؤمن بالتغيير والإصلاحات.

وشدد رئيس المؤتمر، على الرسالة الاخرى التي قالها الرئيس، بضرورة الحفاظ على ما تبقى في مصر من أرض زراعية وهذا يعني منع التعدي نهائيًا على الأرض الزراعية مستقبلا.

كما أكد صميدة على أهمية تصريحات الرئيس بشأن زيادة سعر رغيف العيش، مؤكدا أنه قرار جريء وشجاع من الرئيس كان لابد من اتخاذه لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، التي انتهجته الدولة المصرية في سبيل المزيد من الازدهار والتقدم نحو الجمهورية الجديدة.

أما فيما يخص تنظيم الأسرة، فأكد الربان صميدة أن الرئيس كان واضحا للغاية بقوله "مابقولش للناس متخلفوش.. لكن لابد من تنظيم الموضوع ده" وهو ما يعني الإحساس التام بخطر الزيادة السكانية وضرورة وضع رابط لها، ووضع نهاية لمثل هذه الزيادة التي تلتهم كل منجزات التنمية في البلاد.