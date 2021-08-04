/643787/النائب-عمرو-هندي-يتحدث-عن-رؤيته-بشأن-اشتراطات-البناء-الجديدة-فيديو

تحدث النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج عن ازمات منظومة البناء، والتي جاءت اشتراطات البناء الجديدة من أجل تصحيح هذه الأزمات ومعالجتها.

وأضاف النائب عمرو هندي خلال حديثه مع موقع تحيا مصرأن اشتراطات البناء جاءت بعد ماضي سيء، وجاءت من اجل ضبط منظومة البناء لتفادي الكثير من العقبات، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بدور الانعقاد الأول، ولكن الوقت لم يسعف لمناقشته ، ولكن كان هناك تعاون كبير ومثمر من قبل لجنة الاسكان حول هذا الامر.

وتابع وكيل لجنة السياحة بالبرلمان النائب عمرو هندي انه من يمتلك 175 متر يقوم بالبناء على 100% من المساحة الكلية وما زاد عن 175 متر يقوم بالبناء على 70 % من المساحة، وبالتالي يوجد نوع من الخلل الذي يحتاج إلى نوع من التصحيح للتسهيل على المواطنين.

ولفت النائب عمرو هندي ان دور الانعقاد الثاني سيكون هناك مساحة لتقييم التجربة على أرض الواقع للتحقق من هذه المعلومات على ارض الواقع.