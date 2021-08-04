نايل نصار يرتكب 13 خطأ في منافسات نهائي الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020

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ارتكب الفارس المصري نائل نصار 13 خطأ، خلال مشاركته ظهر اليوم الأربعاء، في منافسات نهائي فردي الفروسية، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نائل نصار يرتكب 13 خطأ في نهائي الفروسية

أنهى نائل نصار، منافسات نهائي فردي الفروسية، في زمن قدره 89.63 ثانية، وبذلك انتهت مشاركات العرب في منافسات الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020.

مشوار نائل نصار في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل نائل نصار لمنافسات النهائى فى الفروسية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وذلك بعدما حـقـق لاعب مصر في الفروسية، جـولـة نـظـيـفـة مـن الأخـطـاء، فى 88.42 ثانية.

وجاء تأهل نائل نصار، برفقة محمد طاهر زيادة إلى منافسات نهائي الفروسية، بعد غياب استمر 80 عام عن مصر، حيث لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.