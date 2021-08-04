/643780/الساعة-بـ200-جنيه-تفاصيل-القبض-على--شبكة-دعارة-تضم-5-أشخاص-في-المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على شاب يدير شقة للأعمال المنافية للآداب في منطقة المرج، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شاب يدير شقة للأعمال المنافية للأداب في المرج

إختفاء شاب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من شخص للرائد هاني منصور، رئيس التحقيقات في قسم شرطة المرج، يفيد باختفاء شقيقته عن المنزل وإقامتها طرف شاب بدائرة القسم.

فحص البلاغ

و انتقل على الفور انتقل الرائد هاني منصور رفقة قوة أمنية لفحص البلاغ، وبإجراء التحريات أتصح صحته وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المتحرى عنه تم ضبط «حسن.ي» وبصحبته كل من «رشا.ح» و«داليا.ع» و«سهر.ح» و«سلمي.ه»، وراغب متعة يدعي «ف.ش» رفقة فتاة داخل إحدى الغرف.

200 الساعة

كما تبين أن الشاب المتهم الأول يقوم باستدراج راغبي المتعة لممارسة الأعمال المنافية للأداب مع النساء والفتيات التي تم ضبطهن داخل منزله مقابل 200 جنيه في الساعة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيقات.