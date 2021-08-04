مستقبل وطن بالغربية يعقد أولي اجتماعاته لتنظيم آليه عمل الحزب للموسم الثالث من الدوري«2021»

/643777/مستقبل-وطن-بالغربية-يعقد-أولي-اجتماعاته-لتنظيم-آليه-عمل-الحزب-للموسم-الثالث-من-الدوري2021

تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب محمد عريبى امين عام حزب مستقبل وطن، عقدت أمانة ثان طنطا لحزب مستقبل وطن اليوم أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروى الثالث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استعدادات مستقبل وطن بالغربية للموسم الثالث من الدوري النسخة الثالثة من دوري مستقبل وطن كما تم وضع آلية للنواحى التنظيمية على كافة الأصعدة مع المراكز والوحدات الحزبية، وأكد عابد زهرة على ضرورة العمل بدقة و الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لظهور الدوري بالشكل اللائق ، إضافة إلى تقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب ودعم المواقع المشاركة واللاعبين الراغبين فى الانضمام ايمانا بدورهم فى التطوير. وأكدت المهندسة جولستان الأمين المساعد على أهمية المشاركة والالتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز فى إطار حزبى منظم نحو الفوز. وكان زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية ، الأمين العام للحزب ،عن قرب انطلاق دورى مستقبل وطن فى نسخته الثالثة. وسبق أن تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.

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