صدر صباح اليوم الأحد الأول من أغسطس، عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية.

تضمنت النشرة "استطلاع للرأي" أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مطلع يوليو تفيد بأن 76% من المصريين يتوقعون أن السياسات الحكومية الحالية ستنهض بالاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة.

وداخل النشرة يوجد "انفوجرافيك" يرصد التوقعات الجديدة التي أصدرها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في يوليو 2021، حيث توقع بأن يكون النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2021/2022 هو 5.2% على أن يصل إلى 5.8% بحلول 2024/2025، كما ستصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة خلال 2021/2022 نحو 5.6 مليارات دولار وستصل إلى 16.5 مليار دولار في 2024/2025، كما اشتملت النشرة أيضا على " فيديو جرافيك " تناول مستجدات عملية تطوير المتحف المصري بالتحرير ومراحلها المختلفة.

وتضمن قسم "مصر في معلومة" تفاصيل حول بنك ناصر الاجتماعي، حيث يبلغ عدد المستفيدين في مجال تمويل الإسكان قرابة 84 ألف مستفيد بتكلفة تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه، ويصل إجمالي عدد المستفيدين في مجال تمويل الاستثمار نحو (52) ألف مستفيد بتكلفة قدرها (2.6) مليار جنيه.

وتناول قسم "مؤشرات" إحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفيد بأن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية شكلت نحو 6.7% من إجمالي واردات مصر من العالم خلال عام 2020، بقيمة 4693.5 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 6.1% مقارنة بعام 2019، وجاءت واردات مصر من الحبوب والثمار الزيتية والنباتات الطبية في المرتبة الأولى بنسبة 32.5% من إجمالي واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 1523.9 مليون دولار عام 2020، مقابل 1144.3 مليون دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدره 33.2% .

وفي الشأن المحلي، تضمنت النشرة تصريحات إعلامية للمهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات للتوضيح بأنه في إطار توجيه السيدة وزيرة الصحة بتيسير استخراج شهادات تلقي التطعيم تم افتتاح 126 مركز بالمحافظات، مع مراعاة ملائمة التوزيع الجغرافي مع تعداد السكان بكل محافظة، مثلًا القاهرة والجيزة بكل منهما 10 مراكز.

كما سلط قسم "قالوا في التوك شو" الضوء على استجابة السيد رئيس الجمهورية لاستغاثة والد طفلة فلسطينية تعاني من مرض جلدي نادر، وقد وجهَّ والد الطفلة محمود الدبس الشكر لسيادة الرئيس لمساعدة ابنته، ووصف سيادته بأنه أبٌ رحيم، وذكر بأنه سيتم استقبال ابنته اليوم في مصر لتلقي العلاج.

وتناول قسم "زاوية تحليلية" تحليل بعنوان " حرب أشباه المُوَصِلات" ليُلقي الضوء على أشباه المُوَصِلات" التي أضحى يُنظر إليها بوصفها جوهر النمو والازدهار الاقتصادي في العصر الرقمي، كما اشتملت النشرة أيضا على مقالاً للرأي بتوقيع الدكتور/ محمد مصطفى الخياط ،الرئيس التنفيذي - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، حمل عنوان " الطاقة المتجددة.. قصة نجاح مصرية".

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض جهود البنك المركزي فى إطار النشاط الاقتصادي والتنموي

مستشار وزيرة الصحة: إطلاق تطبيق هاتف محمول خلال أسبوع لإصدار شهادات التطعيم.

فى التوك شو: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستجيب لاستغاثة طفلة فلسطينية.

خبر عالمي: الرئيس التونسي يدعو البنوك لخفض أسعار الفائدة.

تحليل دولي: مصر تسعى للتقارب مع السنغال قبل توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى وسط أزمة سد النهضة.

استطلاع اليوم: 76% من المصريين يتوقعون أن السياسات الحكومية الحالية ستنهض بالاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة.

إنفوجرافيك اليوم: توقعات بتعافي الاقتصاد المصري على مدار 4 سنوات قادمة.

فيديوجرافيك اليوم: تطوير المتحف المصري بالتحرير.

مصر في معلومة: بنك ناصر الاجتماعي.

زاوية تحليلية: حرب أشباه الموصلات.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 6.1% انخفاض في قيمة واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020.

المؤشر العالمي لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2021.

مقال اليوم: د. محمد مصطفى الخياط يكتب: الطاقة المتجددة.. قصة نجاح مصرية.

أجندة الفعاليات: المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج.

تقرير: البناء قدمًا نحو عدل أكثر: حقوق المرأة في العمل من صميم التعافي من فيروس كورونا.