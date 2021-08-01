«يحيا الشعب».. لطيفة تطرح أحدث أغانيها تضامنًا مع تونس

/643240/يحيا-الشعب-لطيفة-تطرح-أحدث-أغانيها-تضامنا-مع-تونس

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية وطنية جديدة لها بعنوان «يحيا الشعب»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يستعرض أغنية النجمة لطيفة الجديدة بعنوان «يحيا الشعب».

أغنية «يحيا الشعب» ل لطيفة

كما طرحت الأغنية عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: "يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب، إنتاج 2021".

والأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات، ونشرت لطيفة الأغنية والتي ظهر فى تصويرها عدد من الاحتجاجات فى تونس والتي تطالب الرئيس بضرورة محاسبة كل فاسد.

رئيس جمهورية تونس يرفض الظلم والابتزاز

من ناحية أخرى أكد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعي، في قصر قرطاج، بوطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعا الرئيس التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.