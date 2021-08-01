/643237/طرد-أبطال-جورجيا-في-الجودو-ومنعهم-من-المشاركة-في-أولمبياد-طوكيو-2020

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، عن طرد بطلي الجودو الممثلين لدولة جورجيا، ومنعهم من استكمال فعاليات المسابقة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

طرد أبطال الجودو بجورجيا من طوكيو

أكدت اللجنة المسؤولة عن تنظيم أولمبياد طوكيو 2020، على طرد بطلي جورجيا في الجودو، وذلك بسبب خرق الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها اللجنة الأولمبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد في بيان له، أن بطلي جورجيا في الجودو، خرجا في نزهة، لمشاهدة معالم طوكيو، وهو ما يخالف قواعد اللجنة الأولمبية، التي تم وضعها للحفاظ على الصحة والسلامة في الأولمبياد.

يذكر أن اللجنة المسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قامت بطرد 4 أشخاص آخرين، وهم متعاقدون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك بسبب تعاطي الكوكايين قبل بدء الألعاب الأولمبية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.