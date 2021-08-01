كندة علوش وإنچي المقدم يجتمعان في مسلسل جديد بعنوان «الستات بتعرف تقتل»

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «الستات بتعرف تقتل» للفنانة كندة علوش والفنانة إنچي المقدم.

مسلسل «الستات بتعرف تقتل» بطولة كندة علوش وإنچي المقدم

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل «الستات بتعرف تقتل» في التحضير للعمل والاستقرار على باقي الأبطال، ومن المتوقع أن يلاقي المسلسل نجاحًا واسعًا.

جدير بالذكر أن الفنانة إنچي المقدم شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

إنچي المقدم تتألق في دراما رمضان 2021

كما شاركت إلى جانبه في مسلسل «هجمة مرتده» تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

آخر أعمال كندة علوش الدرامية

فيما كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية «ضئ القمر» من مسلسل «إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.