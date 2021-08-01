/643232/الألماني-زفيريف-يتوج-بذهبية-منافسات-فردي-التنس-بأولمبياد-طوكيو-2020

حقق الألماني ساشا زفيريف، الفوز بالميدالية الذهبية، في منافسات فردي التنس للرجال، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تتويج الألماني زفيريف بمنافسات فردي التنس

نجح الألماني ساشا زفيريف، بالتغلب على منافسه الروسي كارين خاشانوف، وتوج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي التنس للرجال، بأولمبياد طوكيو 20200.

وانتهت نتيجة المباراة بنتيجة مجموعتين دون مقابل، لصالح الألماني زفيريف، ليتوج بالذهبية الأولى له في الأولمبياد.

وأنهى زفيريف المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة، ثم أنهى المجموعة الثانية بنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد.

يذكر أن زفيريف، نجح في إقصاء نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم من الدور نصف النهائي، بعدما فاز بمجموعتين مقابل مجموعة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.