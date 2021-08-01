اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «الحرامي 2» لرانيا يوسف

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يُعرض الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» للنجمة رانيا يوسف على منصة شاهد «Vip» الرقمية، اليوم الموافق 1 أغسطس، ومن المتوقع أن يلاقي إعجاب الجمهور ويحقق نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يكشف موعد انطلاق أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي» للنجمة رانيا يوسف.

أبطال مسلسل «الحرامي 2»

مسلسل «الحرامى 2» يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

ودارت أحداث الجزء الأول داخل منزل طارق (بيومي فؤاد)، وتكمل القصة في الموسم الثاني لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات في طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا (رانيا يوسف)، وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال (أحمد داش)، لمساعدته في استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعاً، ورغم رفض كمال لهذه المهمة الغريبة، إلاّ أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته في السرقة لأسباب عاطفية خصوصاً أنه يعيش قصة حب مع سالي (رنا رئيس)، وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن في الحسبان.

من جانبها أعربت الفنانة رانيا يوسف عن تفاؤلها بالعمل معتبرة أن «النجاح كان حليف معظم التعاملات السابقة لها مع شاهد وMBC، وتابعت في تصريحات لها عن المسلسل: لطالما حققت نسب مشاهدة مرتفعة، إضافة إلى أنني أعتبر أن القيمين على هذه المؤسسة يجيدون اختيار نصوصهم وتنفيذها بأفضل المواصفات».

رانيا يوسف تكشف عن تطورات الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»

وكشفت رانيا يوسف عن تطورات الموسم الثاني من «الحرامي»، وقالت إن «الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع رانيا وما يجري مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها» .

وتابعت: أعتبر أن وجود بيومي فؤاد كأحد أبطال العمل، قد يعطي انبطاعاً أن المسلسل يتخذ منحى كوميديا، لكنه هنا نراه بخفة ظله المعتادة إنما في أجواء من التشويق المستمر. وعن العمل مع المخرج أحمد الجندي، قالت إنني وقفت أمام كاميرا الجندي لأول مرة منذ نحو عامين في الموسم الأول من «الآنسة فرح»، واليوم يتكرّر التعاون في الموسم الثاني من «الحرامي»، ويلفتني أنه رجل منظم وإلى كونه مخرجاً هو موهوب في مجال الكتابة أيضأ، وأعد الجمهور بعمل جميل.

رانيا يوسف وبيومي فؤاد ينشغلان في تصوير المماليك

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد والنجمة رانيا يوسف يصوران حاليًا مسلسل جديد بعنوان «المماليك» من 60 حلقة ويشارك فى بطولته محمد لطفي، فيدرا، دوللي شاهين، نانسي صلاح، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، ورامي غيط، وآخرين، وتأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.