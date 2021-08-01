/643216/صالح-جمعة-المشاكس-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ28-اليوم

يحتفل صالح جمعة، لاعب الاهلي السابق وسيراميكا كيلوبترا حالياً، بعيد ميلاده ال28، حيث ولد صالح في اليوم الأول من شهر أغسطس لعام 1993.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

صالح جمعة صاحب الـ28 عاما كان ناشئا بإنبي، وله تجربة احتراف أوروبية قصيرة بنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي قبل عودته إلى نادي إنبي ثم انتقاله للأهلي موسم 2015\2016، ثم رحل معارا للفيصلي السعودي العام الماضي وبعد انتهاء إعارته عاد للمارد الأحمر مرة أخرى.

لا يتوقف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن افتعال الأزمات خارج المستطيل الأخضر سواء بالمشاجرات أو القيادة المتهورة، وغيرها من القضايا التي نظرت أمام القضاء مؤخراً، أما عن علاقاته بالفتيات فهي محل جدل كبير.

أزمة صالح جمعة في الزمالك

حكاية القيادة المتهورة ودهس شاب في الجيزة

أما في 5 مارس، وبالتحديد في تمام الساعة 6.35 صباحا، في شارع النيل السياحي مستقلا سيارة كان يقودها في اتجاه منطقة الدقي بشكل متهمور، وأثناء ذلك ظهر شاب يرتدي ملابس سوداء واصطدمت به سيارة اللاعب صالح جمعة والذي تسبب في ارتفاع الشاب متر ونصف ثم يسقط على الأرض مصاب بإصابة مؤثرة.

ضرب سيدة في القاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة تشاجر صالح جمعة مع سيدة واعتدى عليها بالضرب واتهمته في محضر الشرطة والنيابة العامة وحصلت على حكماً من محكمة الجنح بحبسه لمدة سنة وقدم اللاعب استئنافًا أمام المحكمة الأعلى وحصل على براءة بعد التصالح مع السيدة.

فتيات الساحل الشمالي والملاهي الليلية

ودخل صالح جمعة في أزمة عندما تم التقاط صور له في أحد الملاهي الليلية، وبلغ الجهاز الفني وهدده سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي آنذاك، باتخاذ اللازم والطرد من قائمة الفريق وتوقيع غرامات مادية جديدة في حالة عدم الالتزام.

ومن أزمات صالح جمعة أيضاً أزمة مارينا، فتسربت صورة لصالح جمعة في أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة عدد من الفتيات، وظهر خلالها يتناول اللاعب للخمور، لتشن الجماهير عليه هجوماً عنيفاً.

إصابة صالح جمعة

أجرى صالح جمعة، لاعب خط وسط نادي سيراميكا، جراحة،وكان صالح جمعة قد تعرض لإصابة بقطع كامل فى وتر أكيلس أثناء المباراة الودية الأخيرة التى خاضها نادى سيراميكا أمام طلائع الجيش.

حيث يغيبصالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

مشاركات صالح مع سيراميكا

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي بمعدل 1208 دقيقة نجح فى صناعة 4 أهداف وسجل هدف وحيد وحصل على 3 إنذرات بينما لم يحصل على أي كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا في 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربي والمقاصة والمحلة والمصري ووادى دجلة والجونة.

عدد مشاركات صالح جمعة مع الأهلي

كان صالح جمعة قد شارك مع النادى الأهلى لمدة خمسة مواسم منذ عام 2015 حتى رحل العام الماضى، حيث انتقل للقلعة الحمراء من انبى مقابل 7 مليون جنيه، وتمكن من تقديم أداء مميز بداية فترته مع الأهلى قبل أن يقترن اسمه بالأزمات ويتم استبعاده من قائمة المباريات فى مباريات عديدة أبرزها خلال فترة تولى فايلر التى شهدت استبعاده النهائى من القائمة.