643213 /643213/السودان-نسعى-لحل-دبلوماسي-لأزمة-سد-النهضة-ونتمسك-باتفاق-قانوني-حول-الملء-والتشغيل 11:14 ص - الأحد 1 أغسطس 2021 قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. اتفاق قانوني حول الملء والتشغيل وأعربت وزيرة الخارجية خلال لقاءها مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، عن أملها في عودة أثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة، وبيّنت الوزيرة أن السودان قلق للأوضاع في أثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن الوزيرة مريم الصادق المهدي رحبت لدى لقائها بمكتبها، اليوم السبت، بوزير الخارجية الجزائري، وقدمت شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: نسعى لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة.. ونتمسك باتفاق قانوني حول الملء والتشغيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.