/643212/مصطفى-شعبان-يخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-هو-وهي-وهما

انتشرت العديد من الأنباء التي تفيد بقيام الثنائي مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد بالمشاركة في تصوير جزء ثاني من مسلسل «ملوك الجدعنة» بعدما اثبتا تألقهما سويا في الدراما الرمضانية للعام الماضي.

دوت الخليج يرصد دخول مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية 2022

وحسم الفنان مصطفى شعبان هذا الجدل المثاؤ بشأن تقديم جزء ثاني من «ملوك الجدعنة» من خلال الكشف عن خوض المنافسة الرمضانية العام المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم «هو وهي وهما».

فكتب شعبان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "الحمد لله سعيد بالتعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة الباتروس للإنتاج الفني مسلسل هو وهي وهم لرمضان 2022 سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب".

مصطفى شعبان يتألق في رمضان 2021 بملوك الجدعنة

وشهد الفنان مصطفى شعبان تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

أبطال مسلسل ملوك الجدعنة

مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، محمد التاجي، فرح يوسف، وليد فواز، محمد عبد العظيم، سماء إبراهيم، علاء قوقة، مريم أمين، عبد الرحمن القليوبي، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.