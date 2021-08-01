«دايمًا في تألق».. هكذا هنأ رامز جلال شقيقه ياسر جلال على مسلسله «الديب»

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دوت الخليج يرصد تهنئة الفنان رامز جلال لشقيقه النجم ياسر جلال على مسلسله الجديد بعنوان «الديب».

أول تعليق من رامز جلال على مسلسل «الديب» لشقيقه ياسر جلال

أعاد جلال نشر البرومو الرسمي لمسلسل «الديب» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "ألف ألف مبروك يا غالي.. ويارب دايمًا في نجاح وتألق، اللهم آمين يارب".

طرحت شركة "سينرجى" برومو مسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال، ويقتحم من خلاله ياسر جلال منطقة الرعب إذ أظهر البرومو "جلال" وهو يجلس على كرسى ويتحول إلى ذئب، كما أنه تخلى عن لحيته التى اعتاد الظهور بها فى أعماله السابقة.

مسلسل «الديب» بطولة ياسر جلال

مسلسل «الديب» مقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، من 8 حلقات من إخراج أحمد نادر جلال، ومن تأليف عمر عبد الحليم.

وعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الماضى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ياسر جلال يتألق في دراما رمضان 2021

ودارت الأحداث حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.

رامز جلال يحقق نجاحًا واسعًا بفيلمه «أحمد نوتردام»

بينما يعرض حاليًا في السينمات فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، انتصار، وضيوف الشرف أحمد فتحى، شيماء سيف، محمود البزاوى، محمد ثروت، أحمد حلاوة.