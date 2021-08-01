الخارجية المصرية: نثق في حكمة الرئاسة التونسية وندعو إلى الامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي لها منذ قليل، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة.

وشدد البيان، على أن مصر، تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية، على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وشدد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في البيان الرسمي، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.

وأشاد متحدث الخارجية المصرية، بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، كما أعرب عن تطلعه إلى تجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات، والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.