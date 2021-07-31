حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 1-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 1-8-2021

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات

عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة

صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب

حظك اليوم برج الثور الاحد 1-8-2021

مهنياً: تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور

عاطفياً: ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، ولا تترك مجالاً للآخرين للتدخل في حياتكما الخاصة

صحياً: اضبط نفسك فالامر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 1-8-2021

مهنياً: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة

عاطفياً: ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟ انطلق بعلاقة جديدة مليئة بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة

حظك اليوم برج السرطان الاحد 1-8-2021

مهنياً: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة

عاطفياً: تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه

صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك

حظك اليوم برج الاسد الاحد 1-8-2021

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مهنياً: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة، تمهّل فهذا أفضل

عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه

صحياً: ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك

حظك اليوم برج العذراء الاحد 1-8-2021

مهنياً: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات

عاطفياً: كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالاً ليسيطر على تفكيرك

صحياً: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور

حظك اليوم برج الميزان الاحد 1-8-2021

مهنياً: تلاحق اهدافًا مهمّة وتطمئن لمساعدة الآخرين لك وايضًا لسهولة سير الامور.الظروف مشجّعة ويجب تكثيف العمل لانجاز ما تريد.

عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلاً لأنها حفرت في قلبك عميقاً

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك

حظك اليوم برج العقرب الاحد 1-8-2021

مهنياً: أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً على آفاق جديدة ترضيك

عاطفياً: قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل للكلام المناسب واللائق

صحياً: تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب وانفعال تترك مضاعفات سلبية على وضعك الصحي، انتبه

حظك اليوم برج القوس الاحد 1-8-2021

مهنياً: يوم حافل بالضغوط ويكون مليئاً بالمتاعب، فكن أكثر انتظاماً في عملك ولا تتخاذل

عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً

صحياً: إذا قررت تمضية بعض الايام في أماكن جبلية عالية انتبه لصحتك

حظك اليوم برج الجدي الاحد 1-8-2021

مهنياً: بإمكانك خوض اي منافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، تكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرناً في التعاطي معه

صحياً: محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك الترفيه والترويح عن النفس

حظك اليوم برج الدلو الاحد 1-8-2021

مهنياً: تعيش يوما جيدا هنالك انفراج وارتياح وطمأنينة لا تؤخّر ولا تؤجّل اعمالك المهمّة، تحرّك فورًا. بادر الى المصالحة اذا اردت.

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحياً: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءاً

حظك اليوم برج الحوت الاحد 1-8-2021

مهنياً: إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولاً ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك

عاطفياً: الشريك ينوّرك بأفكاره، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها أمامه

صحياً: لا ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة للقيام بنشاط جسماني مفيد