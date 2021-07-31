/643022/عملاء-البريد-المصرى---Egypt-Post--مواعيد-عمل-البريد-المصرى-ايه
استاء عملاء البريد المصرى - Egypt Post من عدم معرفتهم لجدول مواعيد عمل البريد المصرى ولهذا يحاول البريد المصرى - Egypt Post بالكشف عن خدمة عملاء البريد المصري .
دوت الخليج
مواعيد عمل البريد المصرى
من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساءا الجمعة والعطلات الرسمية من العاشرة صباحا حتى السابعة مساءا
أرقام خدمة عملاء البريد المصري
مركز الأتصال البريد المصرى الخط الساخن 16789 من أى خط أرضى على 08008002800 من خارج مصر يمكنكم الأتصال على (+20) 235315900
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