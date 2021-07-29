/642865/Vodafone-فودافون-يواجه-مشاكل-بالجملة-العملاء-شحن-بيخلص-وخدمة-ألعاب-بتتلغي-ازاي

استاء عدد من عملاء شركة فودافون مصر Vodafone من سوء الخدمة بأكثر من شيء فمنهم من يجد أن رصيد فودافون ينتهي فجأة والبعض الأخر يجد خدمات فودافون تم الاشتراك بها بدون طلب.

دوت الخليج

مشاكل Vodafone فودافون

وكتب عملاء شركة فودافون مشاكلهم عبر الصفحة الرسمية لشركة Vodafone فودافون، وقالوا: " أنا عامل باقه فليكس بس شغاله نت بس ومش شغاله مكالمات اطلب كام".

ومن المشاكل الأخرى التي تلقتها صفحة فودافون مصر: " لو سمحت خدمه العاب اونلاين مش بتتلغي ممكن حل"، وكانت اجابة صفحة فودافون Vodafone: " ممكن الغاء خدمة الـ Online gaming عن طريق ارسال رساله فيها كلمه قف او إلغاء علي 6699 او 7785 او 7788".

صفحة فودافون Vodafone

مشاكل فودافون مصر أيضًا كانت: " لسه شاحن كارت فودافون فلكسات وبيقلي عفوا قد نفذ رصيدك ايه ده"، وتلقت صفحة فودافون مشكلة جديدة وهي: " لو سمحت المفروض اني متجددة الباقه النت و عليها ضعف الشحن و حاليا الميجا الأساسي خلصت و دلوقتي شغال الضعف و النت مش راضي يشتغل ممكن افهم ليه".