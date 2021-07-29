/642858/رسميا-كاف-يعلن-موعد-قرعة-كأس-الأمم-الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً اليوم الخميس، موعد قرعة كأس الأمم 2021، المقرر إقامتها بالمغرب، بينما تقام البطولة في الكاميرون.

وأكد الكاف في بيان رسمي منذ قليل، إجراء قرعة كأس إفريقيا 2021 في 17 أغسطس المقبل في الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقسم القرعة 24 منتخبا إلى 6 مجموعات وفقا لموقع الفرق في تصنيف فيفا، حيث سيشارك منتخب مصر في البطولة للمرة 25 في تاريخه، والفراعنة هم أصحاب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد 7 ألقاب، فيما ستدافع الجزائر عن اللقب بعدما توجت بالنسخة الأخيرة في مصر 2019.

وستجري القرعة في قاعة المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، ويتعرف 24 منتخبا على منافسيهم في البطولة القارية، التي تنطلق 9 يناير المقبل، خلال القرعة.

حقق منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الـ44 عن رمضان صبحي وسجلها أحمد ياسر ريان على يسار حارس مرمي منتخب أستراليا، فيما احرز عمار حمدي الهدف الثاني.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

مرور رائع من رمضان ثم نظرة فتمريرة لـ أحمد ريان الذي لم يتأخر في تسجيل الكرة في الشباك.

البدلاء في الشوط الثاني

وخرج صلاح محسن في الدقيقة ال60 من أحداث اللقاء ودخول عمار حمدي، بينم تألق الشناوي وإبعاده فرص خطيرة لصالح المنتخب الاسترالي.

وفي الدقيقة ال77 تعرض عمار حمدي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب استراليا، بينما خرج أحمد ياسر ريان في الدقيقة ال78 ودخل بديلاً ناصر منسي.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)