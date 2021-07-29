/642857/وفد-تنسيقية-الأحزاب-يزور-العاصمة-الإدارية-الجديدة-ويقدم-درع-التكريم-للواء-أحمد-ذكي-عابدين

زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، استقبل الوفد اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي رحب بالحضور واستعرض أمامهم تفاصيل ذلك المشروع الضخم أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وقال عابدين إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة له عدة أهداف هامة وهي تخفيف التكدس عن القاهرة والتي باتت تضم ما يقرب من ١٠مليون نسمة، بما يضغط على المرافق والطرق التي تعاني بشكل فاق احتمالها.

وأضاف أن إنشاء العاصمة هو جزء كذلك من خطة تعمير سيناء حيث أنها تقع في الطريق المؤدي إليها مباشرة مما يسد الفجوة بينها وبين القاهرة عبر مدينة كبرى ذكية على أحدث الطرز المصممة في العالم.

وأوضح عابدين أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ١٧٠ألف فدان بما يعادل ٧٠٠كم مربع تم تقسيمها إلى مراحل، المرحلة الأولى بلغت ٤٠ ألف فدان بما يوازي مساحة واشنطن، تضم ٨أحياء سكنية، وكلا من الحي الدبلوماسي والحي الرئاسي، والحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدنية الثقافة والفنون والمدينة الرياضية، و٧ جامعات اشتغل منها ٤ و٤٠ مدرسة انترناشونال يعمل منها حاليا ٦ مدارس.

وأكد أن المدينة وضعت خطة ومعايير للبناء يشترط أن يكون ٧٥% مساحة خضراء وأن يقتصر البناء على 25% فقط أي أن يكون نصيب المواطن 15 متر مربع من الخضرة، كما اشترطت تخصيص 50%من أسطح البنايات للخلايا الشمسية لتوليد طاقة متجددة نظيفة، مشيرا إلى أنه تم تحديد ارتفاع المباني إلى أرضي و 7 أدوار، بخلاف المناطق المخصصة للأبراج.

وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء التنسيقية اللواء أحمد ذكي عابدين على حسن الاستقبال والشرح الوافي لهذا المشروع الضخم، كما قدموا له درع التنسيقية تكريما لمجهوداته.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو يونس، علاء عصام، غادة علي، خالد بدوي، محمد عبد العزيز، محمود بدر، أحمد فتحي، رشا فايز كليب.

وكل من محمد السباعي، محمود فيصل، عضوا مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطي، مؤمن سيد، نور الشيخ، إيمان طلعت، حنان وجدي، غادة فتحي، أحمد مبارك، أحمد نصرالله، أحمد مسعد ، رحاب عبدالله، أحمد فتحي، أحمد عمرو، محمد نبيل، مؤمن سليم، أحمد خالد، أعضاء التنسيقية.