/642847/تعليق-مثير-من-الأولمبية-المصرية-عن-سبب-الإخفاق-بطوكيو-2020

كشف شريف العريان أمين اللجنة الأولمبية المصرية عن كواليس تجمع البعثة المصرية في طوكيو 2020، مشيرا أن الظلم التحكيمي سبب خروج العديد من أبطالنا من منافسات الأولمبياد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال العريان خلال تصريحات تلفزيونية : " بعثة منتخبنا الأولمبي وصلت إلى القرية الأولمبية للمبيت فيها استعداداً لمباراة البرازيل المقرر لها السبت المقبل في الثانية عشر ظهرا بمشيئة الله".

العريان: إخفاق الجودو والكارتية بسبب التحكيم

وواصل: "وحالياً المنتخب موجود بطوكيو، وألمس روح عالية جداً بين لاعبينا واستعدادات مكثفة من اللاعبين وشوقي غريب، وعلى أي حال في النهاية الملعب هو الفيصل".

وأستكمل: " سبق ولاعبنا البرازيل من قبل ودياً وتغلبنا عليهم ونتمنى التوفيق للمنتخب في الأولمبياد بقيادة اللاعبين والجهاز الفني على رأسهم شوقي غريب".

تصريح مثير من الأولمبية المصرية عن سبب الإخفاق بطوكيو 2020

وأردف العريان: "مباراة منتخب اليد أمام السويد هى الأهم في المجموعة ضمن منافسات طوكيو، ومن الأهمية أن نفوز في هذا اللقاء أو على الأقل نحقق التعادل، حتى نقابل ثالث المجموعة الأخرى وهي مهمة أسهل من مواجهة النرويج".

وتابع العريان عن إخفاقات الملاكمة والجودو " تعرضنا لظلم تحكيمي واضح في مواجهة رمضان درويش الذي قدم مباراة جيدة ولكنه خسر المباراة بظلم تحكيمي وثلاث إنذارات، الأمر نفسه لـ يسري رزق الذي خسر في الملاكمة من المصنف الأول عالمياً، وكان هناك ظلم تحكيمي أيضاً ساهم في خروجه.

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

مواجهات مصر والبرازيل

الجدير بالذكر ام المنتخب المصري لكرة القدم حقق الفوز على البرازيل بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات البطولة المصرية التي أقيمت في مطلع العام الحالي، وتقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.