"التنسيقية" تنظم غرفة نقاشية عبر "كلوب هاوس" بعنوان تونس إلى أين؟

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق كلوب هاوس اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان تونس إلى أين ؟.

وتناقش الغرفة آخر تطورات الأوضاع في تونس والتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة عقب قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء استنادا للمادة ٨٠ من الدستور لما وصفه بالتهديد الذي يواجه البلاد جراء الانقسام السياسي ومحاولات حركة النهضة في السيطرة والتحكم في كل قرارات ومؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية تونس إلى أين ؟ الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولى للدراسات الأمنية والعسكرية والأستاذ محمد بوعود الصحفي التونسي والمحلل السياسي بالإضافة إلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عبدالعزيز والأستاذ أحمد بان الباحث السياسي والمنشق عن تنظيم الإخوان ويدير النقاش أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان النائب أحمد مقلد .