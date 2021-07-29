الحكومة تنفى ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع زيادة البنزين

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع رفع أسعار البنزين، مُشددةً على استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى دون أى زيادات، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر قادمة.

وأوضحت، أن ‏عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السولار، ‏والذى لم يشهد تحريك فى أسعاره ضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية مما يعنى أن عملية نقل السلع لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 96% من الحصص التموينية عن شهر يوليو 2021 حتى الآن، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

