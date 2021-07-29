محافظ الدقهلية: توقيع بروتوكول بـ373 مليون جنيه لتطوير العشوائيات

جدة - نرمين السيد - وكشف مختار، أمام وفد برلمانى من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور اللواء حمدى الجزار، نائب وزير التنمية المحلية، وبمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، أن الخطة الاستثمارية كانت 240 مليون جنيه، وصلت إلى 613 مليون جنيه، بينها 450 مليون من وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على قطاعات الكهرباء، الرصف، تحسين البيئة، الأمن والحماية المدنية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الدقهلية التفاصيل الكاملة مصادر التمويل بالمحافظة، مشيرا إلى أن التمويل الذاتى بلغ 439 مليون جنيه، والمجتمع المدنى بإجمالى 33 مليون، بينما التمويل من الوزارات المختلفة بلغ مليار و678 مليون جنيه، ليصل الإجمالى الكامل لمصادر التمويل إلى 2 مليار و150 مليون جنيه.

وأكد وجود 21 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين وتم إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات وبينها لقاء المواطنين وعمل كل اللقاءات الرسمية، مؤكدا السعى للتواصل الدائم مع المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك.



وأعلن توقيع بروتوكول بقيمة 373 مليون جنيه لتطوير العشوائيات فى عدد من المناطق على مستوى المحافظة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وقال إنه من بين أسباب ضياع فرصة مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم سابقا كان بسبب عدم وجود حمامات عمومية، مؤكدا أن المحافظة رفعت كفاءة 26 حماما عموميا، بإجمالى 123 دورة مياه، بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه من صندوق المحافظة.

وأعلن إنشاء مرسيين للأتوبيس النهرى بتكلفة 17 مليون جنيه، مؤكدا أن مقترح إنشاء ممشى أهل مصر على كورنيش المنصورة بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ من خلال وزارة النقل، وستشمل أيضا تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة.

وكشف محافظ الدقهلية، إنشاء 4 ملاعب خماسية، يتم تأجيرها وتدر عائدا شهريا بقيمة 28 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم طرح 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية بجمصة لاستكمال المرحلة الرابعة لإنشاء 197 مصنع جديد، مؤكدا أنه تم التصديق على 175 مليون جنيه كمرحلة أولى لاستكمال الترفيق من إجمالى 250 مليون جنيه.

وأشار مختار، إلى أنه من بين جهود الاستثمار، تم طرح 107 فرص استثمارية لمختلف الأنشطة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر.

وأكد محافظة الدقهلية، إلى أنه يتم إعادة استخدام مبنى مقر الحزب الوطنى، بتكلفة إجمالية 21 ونصف مليون جنيه لاستقبال الزيارات والضيوف بالمحافظة.

وفيما يتعلق بملف منظومة النظافة والتجميل، كشف المحافظ البدء فى تشغيل منظومة جمع القمامة من المنازل والمحلات فى نطاق حى غرب المنصورة كمرحلة أولى بداية من يوم الأحد المقبل 1 أغسطس 2021.

وطالب بأهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات لتتمكن المحافظة من تقدير قيمة خدمة جمع القمامة من المنازل.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى لشراء 84 معدة بتكلفة 105 ملايين جنيه.

وأوضح مختار، أنه تم إنشاء مشروع شارع 306 بإجمالى 54 فرصة عمل بإيجار شهرى 540 ألف جنيه، مؤكدا أيضا تطوير المجازر بتكلفة 28 مليون جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ الدقهلية، إطلاق مبادرة ميدان حضارى فى كل مدينة وحى بتكلفة 7.6 مليون جنيه.

ويرأس المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكى عباس، عمرو رشدى الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.