/642827/النيابة-تواصل-التحقيق-في-واقعة-مشاجرة-المرج

تواصل النيابة العامة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، تحقيقاتها في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، مما أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة آخرين بالمرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

تفاصيل مُشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة المرج وكشفت التحريات الأولية، تفاصيل مُشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة المرج، مؤكدة أن صاحب محل عصير تشاجر مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب مُعاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مُشادة كلامية تحولت إلى تعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

أصوات عالية ومشادة

وروى أحد شهود العيان، أمام النيابة أثناء سماع أقوالهم حول الواقعة، أن البداية كانت بسماع أصوات عالية ومشادة، تزامنًا مع وجود سيدة داخل محل العصير، عندما ظن أحد أقاربها أن عاملًا في المحل عاكسها، لافتًا إلى أن المشاجرة استمرت 3 ساعات.

الرعب والفزع

وأضاف شهود العيان أنه بعد مرور دقائق تحولت المشاجرة إلى حرب بين العائلتين، وكانت الأسلحة النارية هي المسيطرة، ما أصاب البعض من السكان المنطقة بالرعب والفزع.