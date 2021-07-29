رسمياً: تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر..وإعلان جدول جديد بعد مباراة مصر والبرازيل

/642826/رسميا-تأجيل-مباريات-الدوري-وكأس-مصروإعلان-جدول-جديد-بعد-مباراة-مصر-والبرازيل

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتباراً من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل .

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وذلك عقب تأهل المنتخب الأولمبي إلي ربع نهائي الاولمبياد بعد تحقيق الفوز علي نظيرة استراليا بنتيجة 2/0.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حقق منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الـ44 عن رمضان صبحي وسجلها أحمد ياسر ريان على يسار حارس مرمي منتخب أستراليا، فيما احرز عمار حمدي الهدف الثاني.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

مرور رائع من رمضان ثم نظرة فتمريرة لـ أحمد ريان الذي لم يتأخر في تسجيل الكرة في الشباك.

البدلاء في الشوط الثاني

وخرج صلاح محسن في الدقيقة ال60 من أحداث اللقاء ودخول عمار حمدي، بينم تألق الشناوي وإبعاده فرص خطيرة لصالح المنتخب الاسترالي.

وفي الدقيقة ال77 تعرض عمار حمدي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب استراليا، بينما خرج أحمد ياسر ريان في الدقيقة ال78 ودخل بديلاً ناصر منسي.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)