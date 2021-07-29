/642817/حازم-الجندي-جهود-تاريخية-للرئس-السيسي-للنهوض-بالصناعة-المصرية-وتوطين-التكنولوجيا

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجهود الدولة المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار تطوير شركة "النصر للسيارات"، والعمل على إعادة الشركة المصرية لسوق العمل، وتصنيع أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة بإنتاج محلي بشراكة صينية، تساهم في توطين الصناعة المحلية للسيارات.

دعم الصناعة المصرية

وصرح عضو مجلس الشيوخ في بيان له : تمثل عملية تصنيع أول إنتاج مصري لسيارة مصرية E70 تعمل بالطاقة النظيفة، أحد الأحلام الكبيرة التي يتم تحقيقها خلال الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنّ تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية ودعم الاستثمارات في قطاع الصناعة وإنتاج السيارات، من أهم خطوات دعم الصناعة الوطنية لتتمكن من المنافسة.

وأعرب الجندي خلال البيان عن سعادته بتحقق هذا الحلم الذي طال انتظاره خلال السنوات الماضية والذي يؤكد اهتمام الرئيس بتطوير ودعم القطاع الصناعي كإحدى حلقات التنمية المستدامة إلى جانب الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الصادرات المصرية منها بشكل غير مسبوق، وأوضح أن إنتاج سيارة مصرية بنسبة مكون محلي بهذا الحجم وزيادة نسبة التصنيع المحلي في المنتج النهائي لـ58% خلال العام الثاني (2023) من بدء الإنتاج؛ وأيضا العمل على الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع، حيث جرى إنشاء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية، ووجود استراتيجية للتوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم جديدة للاعتماد على المنتج المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم الجندي قائلا : أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار مواصلة الجهود لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في دعم الاقتصاد القومي وكذلك دعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة ، وطالب المهندس حازم الجندي المواطن المصري بتشجيع ودعم المنتجات المصرية والاعتماد عليها كون ذلك يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.