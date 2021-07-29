ننشر جداول امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية وصفوف النقل فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 عام ولغات، وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين.





وأكد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب فى اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات بالإضافة إلى توجية الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدورى للجان الامتحانية.

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتى:

أولا- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسادس (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثانيا- الصف الخامس والسادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثالثا- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الصفين الأول والثانى الإعدادى) العام والمهنى والصم والمكفوفين يبدأ خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

رابعا- امتحان الشهادة الإعدادية (العام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

خامسا- الصفين الأول والثانى الثانوى (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021.

سادساً- الصف الأول والثانى( المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

سابعا- صفوف النقل بالتعليم الثانوى (الصفين الأول والثانى العام) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

ثامنا- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهادة الإعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.