«لسة الأماني ممكنة».. لاعبين مرشحين لحصد ميدالية بعيدا عن القدم واليد

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نجحت البعثة المصرية في حصد ميدالتين حتى الأن في منافسات طوكيو 2020 عن طريق هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا التايكوندو ومع منافسات اليوم السادس والسابع من دورة الألعاب يأمل العديد من مشجعى ومحبي الرياضة مواصلة الأبطال المصريين في تتويج الأبطال.

ويستعرض دوت الخليج قائمة المرشحين لحصد ميداليات خلال المنافسات القادمة من أولمبياد طوكيو.

لعبة ألعاب القوى

يعود إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للمنافسات من جديد بعد غياب 4 سنوات بسبب الإيقاف لكنه لا يزال ضمن المرشحين للمنافسة على ميدالية طبقا لأرقام اللاعب في بطولات العالم المختلفة.

وفي تمام (2:05 فجر الأربعاء 4 أغسطس) يخوض عبدالرحمن منافسات رمي الرمح

الكاراتيه

تلقت البعثة المصرية خبرا سعيدا بإدراج لعبة الكاراتية في أولمبياد طوكيو ويعد علي الصاوي وجيانا فاروق أبرز اسمين في البعثة المصرية لحصد ميدالية، وتشارك مصر في الكاراتيه بـ 5 لاعبين لجميعهم حظوظ في المنافسة.

وفي يوم (5:05 فجر الخميس 5 أغسطس) يخوض علي الصاوي منافساته.

وفي يوم (5:28 فجر الجمعة 6 أغسطس) تخوض جيانا فاروق منافساتها.

المصارعة

كانت مصر قريبة من تحقيق ميدالتين في النسخة الماضية عن طريق إيناس خورشيد وسمر حمزة لذلك تعد المصارعة من أبرز اللعبات المرشح حصد ميدالية بها، وتشارك مصر بكل من (عبد اللطيف منيع - محمد كيشو - محمد متولي - هيثم محمود) في المصارعة الرومانية، بينما كل من (عمرو رضا - ضياء الدين - إيناس خورشيد - سمر حمزة) في المصارعة الحرة.

وتقام منافسات المصريين في المصارعة يوميا من الأحد 1 أغسطس إلى الجمعة 6 أغسطس.

الخماسي الحديث

تعد لعبة الخماسي الحديث من ضمن الألعاب المقرر حصدها لميداليات مختلفة حيث توج أحمد الجندي وهو أحد الخماسي المتأهل لأولمبياد طوكيو. (9:30 صباح الخميس 5 أغسطس) يخوض أحمد الجندي منافسات السلاح.

(السبت 7 أغسطس) استكمال باقي المنافسات السباحة والفروسية والجري والرماية.

منتخب اليد ضمن المرشحين

ويعول الكثير على منتخب اليد تحقيق ميدالية أيضا بعد إقترابه من الصعود لدور الثمانية من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على اليابان بالإضافة للإنتصار الأول على المنتخب البرتغالي.