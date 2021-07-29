مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور محافظ مطروح خالد شعيب، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة فى مدينة مرسى مطروح.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، لجهودهم فى إنجاز أعمال امتحانات العام الدراسى 2021/2020.

من جانبه، هنأ محافظ مطروح مجلس الجامعة بعيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة يوليو المجيدة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمان تحت قيادة رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور الجامعة وتأثيرها الملحوظ فى خدمة المجتمع بمختلف القطاعات بكافة ربوع إقليم مطروح.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لمحافظ مطروح، للمشاركة الدائمة فى مجلس الجامعة، ودعمه اللامحدود للجامعة فى شتى المجالات، مشيدًا بجهوده فى تخصيص 14 فدانًا تابعة لأرض الجامعة بالناحية الغربية.

وهنأ رئيس الجامعة العمداء بارتفاع أعداد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة فى المجلات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدة سكوبس، قاعدة ويب أوف ساينس.

وأشار النجار، للبدء فى أعمال الصيانة بمختلف مبانى ومرافق الجامعة استعدادًا للعام الجامعى الجديد 2022/2021.

وأشاد رئيس الجامعة بأنشطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، والجهود المبذولة فى تنظيم الدورات اللازمة لترقيات أعضاء هيئة التدريس للوظائف الأعلى.

وأحاط رئيس الجامعة المجلس علمًا بآخر مستجدات إنجاز أعمال الإنشاءات بمجمع كليات الجامعة بالكيلو 9، مشيرًا إلى أنه جارٍ تعلية سور الجامعة ليتناسب مع منسوب الأرض خارج وداخل الجامعة، موضحًا أنه جار الانتهاء من المبنى الإدارى، مع اختبارات شبكات البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والكهرباء مع الدعم بمولدات الكهرباء اللازمة.

ووافق المجلس على تشكيل عام أعمال القوافل الطبية البيطرية بقرية فوكة، قرية كشوك عميرة، قرية السلام بالحمام، قرية الحلازين بغرب مرسى مطروح، قرية شماس ببرانى.