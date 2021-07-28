/642685/مصر-تدعو-للشناوي-ماذا-قالت-الصحف-الأسترالية-بعد-الخسارة-أمام-المنتخب-الأولمبي

تصدر محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأولمبي الصحف الأسترالية بعد تحقيق الفراعنة الفوز بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020، في لقاء شهد تألق واضح من حارس عرين الأهلي وخط الدفاع.

الصحف الأسترالية تعلق على تأهل مصر

ويستعرض دوت الخليج ردود أفعال الصحف الأسترالية عقب تحقيق الفراعنة الفوز بثنائية دون رد:

صحيفة "ذا سيدني مورنيج" علقت قائلة: "حارس مصر محمد الشناوي تصدى لفرصتين لأستراليا، وعلي مصر أن تشكره على التأهل لربع النهائي".

مصر تدعو للشناوي.. ماذا قالت الصحف الأسترالية بعد الخسارة أمام المنتخب الأولمبي ؟!

وتابعت صحيفة هيرالد صن: " انتهى حلم أستراليا بعد أن صدمت العالم بالهزيمة أمام مصر".

وواصلت "ذا إيدج : انهار منتخب أستراليا أمام مصر فإنتهى حلم طوكيوعلى يد المصريين".

تصريحات مثيرة من أكرم توفيق بعد الفوز على أستراليا

وقال أكرم توفيق : " الحمد الله على المكسب ، وسعيد للغاية بالفوز ، وأي ضغوطات ستزول أمام الصعود للدور القادم".

وأضاف: " نحن من أفضل الفرق في البطولة ، ولسنا منتخب ضعيف كما أدعى البعض ، والنتيجة خير دليل على ذلك".

أكرم توفيق يعلق على فوز مصر على استراليا

وتابع : " هنحترم البرازيل لأنه فريق كبير ، والمنتخب البرازيلي يعلم أن الفراعنة منتخب قوي ".

وواصل : " سنستعد للمواجهة أمام البرازيل بشكل قوي ونأمل في تحقيق الانتصار والصعود للدور القادم".

وأختتم :" سننسى مواجهة اليوم والفوز السابق وسنركز فقط على مواجهة السبت المقبل أمام البرازيل لتحقيق فوز يسعد الشعب المصري".

مصر تواجه البرازيل في دور الثمانية

تأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو2020 بعد تحقيق الفوز على أستراليا بهدفيين دون رد في ثالث مواجهات المجموعة ، ليصعد برفقة اسبانيا متصدر الترتيب.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)