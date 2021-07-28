النائب سامي سليم فى ختام دورالإنعقاد الأول : تعاون مثمر بين البرلمان والحكومة لتلبية مطالب المواطنين«فيديو»

/642683/النائب-سامي-سليم-فى-ختام-دورالإنعقاد-الأول--تعاون-مثمر-بين-البرلمان-والحكومة-لتلبية-مطالب-المواطنينفيديو

قال النائب سامي سليم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، ان اللجنة قامت بعمل مثمر على مدار دور الانعقاد الاول للبرلمان، مشيرا الى اللجنة الخطة والموازنة هي عصب البرلمان لما تحملة من اعباء خاصة انها تشارك مع وزارة المالية وهي التي تضع السياسيات المالية والخطة الاسثمارية للدولة بالكامل، موجها الشكر لكل اعضاء اللجنة ورئيسها الدكتور فخري الفقي .

فض دور الانعقاد الاول كما وجه النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب من خلال موقع دوت الخليج ، التحية والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على ما بذله من جهد فى ادارة جلسات المجلس بكل حكمه واقتدار مشيرا الى ان اتعرض على المجلس مشاريع قوانين وطلبات احاطة ومشاكل عده الا ان هناك دائما استجابه لكل اعضاء المجلس دون تميز ومن الوزرات المعنية . المبادرات الرئاسية وقال النائب سامي سليم ، عضو مجلس النواب الاسماعيلية انه يتمني ان يسر المجلس على خطي دور الانعقاد الاول فى ظل سياسية حكيمة ورشيده تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يتبني دائما المبادرات لصالح المواطن مثل مبادرة حياة كريمة التى ستنهي على مشاكل ومعاناة اهالينا فى القري .

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