/642678/نكشف-سيناريو-اتحاد-الكرة-لحل-أزمة-رفض-الأهلي-استكمال-الدوري-عقب-تأهل-الفراعنة

حقق المنتخب الأولمبي الصعود للدور القادم من أولمبياد طوكيو2020 بعد الفوز على أستراليا بثنائية دون رد في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين في تمام الواحدة ظهر اليوم ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ، ليضرب الفراعنة موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي ، الأمر الذي يتسبب في أزمة بالدوري الممتاز ليطرح السؤال نفسه.. هل يتم تأجيل منافسات الدوري بعد تأهل أبناء النيل؟.

وعلم دوت الخليج أن اتحاد الكرة سيناقش قرار تأجيل مباريات الدوري خلال الساعات المقبلة على أن يصدر القرار النهائي بالتأجيل بعد المشاورة بين أعضاء اللجنة التي تدير الجبلاية.

سيناريوهات اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري الممتاز

ومن المقرر ان يقوم اتحاد الكرة بترحيل منافسات دوري هذا العام بداية من يوم 1 أغسطس ليوم 9 من الشهر ذاته ، على أن يكون ترتيب المباريات بنفس الوضعية المعلنة.

تفاصيل الأزمة بين الأهلي واتحاد الكرة

وأبلغ النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت سابق اتحاد الكرة قبل سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو، وبعد إعلن شوقي غريب قائمة المنتخب، المشارك في الأولمبياد، والتي يتواجد فيها العديد من لاعبي الثلاثي.

تصريحات سيد عبد الحفيظ حول استكمال الدوري

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق عن موقف الأهلي والزمالك، وبيراميدز، حول إستكمال الدوري الممتاز، في حالة تأهل المنتخب الأولمبي، للدور التالي من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، ان الاهلى لن يلعب اى مباراة بعد أسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى.

نكشف سيناريو اتحاد الكرة لحل أزمة رفض الأهلي استكمال الدوري عقب تأهل الفراعنة

وأضاف عبد الحفيظ :" اتفقنا مع اتحاد الكرة على اننا لن نلعب اى مباريات بعد اسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى".

واختتم: "القرار ينطبق على الأهلى وكذلك الزمالك وبيراميدز".

نتيجة مباراة مصر واستراليا

وانتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

أهداف مبارة مصر وأستراليا

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الـ44 عن رمضان صبحي وسجلها أحمد ياسر ريان على يسار حارس مرمي منتخب أستراليا، فيما احرز عمار حمدي الهدف الثاني.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو.