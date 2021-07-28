/642662/أزمة-في-الدوري-الممتاز-بعد-صعود-المنتخب-الأولمبي-تفاصيل

تستمر الأزمات في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بعد تاهل المنتخب الاولمبي لكرة القدم للأدوار المتقدمة في منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2020، والتي نجح في التأهل برصيد أربع نقاط من المجموعة الثالثة، كثاني للمجموعة، بعد حصد نقطة من التعادل أمام منتخب إسبانيا، وثلاث نقاط على حساب أستراليا.

ويستعرض دوت الخليج أزمات اتحاد الكرة مع الأندية المصرية بالدوري الممتاز، بعد تأهل لمنتخب الأولمبي.

أبلغ النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت سابق اتحاد الكرة قبل سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو، وبعد إعلن شوقي غريب قائمة المنتخب، المشارك في الأولمبياد، والتي يتواجد فيها العديد من لاعبي الثلاثي.

تصريحات سيد عبد الحفيظ حول استكمال الدوري

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق عن موقف الأهلي والزمالك، وبيراميدز، حول إستكمال الدوري الممتاز، في حالة تأهل المنتخب الأولمبي، للدور التالي من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، ان الاهلى لن يلعب اى مباراة بعد أسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى.

وأضاف عبد الحفيظ :" اتفقنا مع اتحاد الكرة على اننا لن نلعب اى مباريات بعد اسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى".

واختتم: "القرار ينطبق على الأهلى وكذلك الزمالك وبيراميدز".

نتيجة مباراة مصر واستراليا

انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

أهداف مبارة مصر وأستراليا

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الـ44 عن رمضان صبحي وسجلها أحمد ياسر ريان على يسار حارس مرمي منتخب أستراليا، فيما احرز عمار حمدي الهدف الثاني.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في التقدم على أستراليا بهدف في الدقيقة 44 من الشوط الأول بهدف لأحمد ياسر ريان من صناعة رمضان صبحي أحد أفضل لاعبي المنتخب الأوليمبي في الشوط الأول ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة باوليمبياد طوكيو.