الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
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