/642631/المصرية-للاتصالات-We-تقدم-عرض-شحنة-الصيف-للخطوط-الموقوفه

دوت الخليج

شروط عرض المصرية للاتصالات

العرض سارى على جميع الأنظمة (الدفع المسبق – كنترول ) العرض ساري على فئات الشحن 10 جنيه أو أكثر العرض ساري على كروت الشحن و لخدمة الشحن علي الهواء وجميع أنواع الشحن الأخرى فى حالة الشحن النقدي, يمكن لعملاء الدفع المسبق الاشتراك في عرض "الشحن في الصيف" والحصول على 30 ضعف الشحنة وحدات صالحة لمدة 5 أيام استخدام الوحدات المهداه فى عرض الصيف:1 وحدة = الدقيقة لشبكة we (محمول أو أرضي) أو الرسالة لكل الشبكات أو الميجابايت العميل صاحب اعلى قيمة شحن يفوز بسيارة Audi Q2 S-line الزوجى صاحب اعلى قيمة شحن يفوزوا بسياراتين Audi Q2 S-line الثلاثى صاحب اعلى قيمة شحن يفوزوا بثلاث سيارات Audi Q2 S-line فى حالة العرض الزوجى و العرض الثلاثى يصبحوا العملاء مؤهلين للفوز بالسيارة و الاستفادة من العرض بعد تكوين المجموعة ثم الاتصال بكود #501* قبل الشحن بفئة 10 جنيه أو أكثر يحصل العميل علي اول 10 أضعاف الشحنة وحدات مجانية مع الشحن ,وبعد استخدام وحدات 10 اضعاف الشحنة تتم محاسبة العميل بواقع 1 قرش لكل وحده داخل عرض 20 ضعف الشحنة المتبقية. بالإضافة الى, يحصل العميلان الآخران على عدد وحدات تساوي 10 أضعاف (فئة الكارت) – صالحة لمدة 24 ساعة تتم محاسبته ب 1 قرش لكل 1 وحدة تخصم مقدما بمجرد الاشتراك لا تصلح الوحدات المهداه من عرض الصيف فى استخدامها دقائق لشبكات المحمول الاخرى العرض سارى على الخطوط الموقوفة بدون اشتراك فى #501* مدة العرض شهرين

تفاصيل عرض المصرية للاتصالات

30 ضعف شحنتك وحدات و كل ماتشحن اكتر ممكن تكسب عربية Audi Q2 S-line تقدر تكوٌن مجموعة من 2 او 3 اشخاص من خلال الكود #998* فى حالة المجموعة, هيجيلك 30 ضعف شحنتك وحدات و كمان 10 اضعاف لكل واحد فى المجموعة. العميل صاحب اعلى قيمة شحن تراكمية سيصل على عربية Audi Q2 المجموعة المُكونة من 2 صاحبة اعلى شحنة ستحصل على عربيتين Audi Q2 S-line المجموعة المُكونة من 3 صاحبة اعلى شحنة ستحصل على 3 عربيات Audi Q2 S-line