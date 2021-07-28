/642631/المصرية-للاتصالات-We-تقدم-عرض-شحنة-الصيف-للخطوط-الموقوفه
تقدم شركة المصرية للاتصالات We الأن عرض شحنة الصيف للخطوط الموقوفه وهذه من العروض المميزة من شركة المصرية للاتصالات التي تفاجئ بها عملائها كل فترة.
دوت الخليج
شروط عرض المصرية للاتصالات
العرض سارى على جميع الأنظمة (الدفع المسبق – كنترول ) العرض ساري على فئات الشحن 10 جنيه أو أكثر العرض ساري على كروت الشحن و لخدمة الشحن علي الهواء وجميع أنواع الشحن الأخرى فى حالة الشحن النقدي, يمكن لعملاء الدفع المسبق الاشتراك في عرض "الشحن في الصيف" والحصول على 30 ضعف الشحنة وحدات صالحة لمدة 5 أيام استخدام الوحدات المهداه فى عرض الصيف:1 وحدة = الدقيقة لشبكة we (محمول أو أرضي) أو الرسالة لكل الشبكات أو الميجابايت العميل صاحب اعلى قيمة شحن يفوز بسيارة Audi Q2 S-line الزوجى صاحب اعلى قيمة شحن يفوزوا بسياراتين Audi Q2 S-line الثلاثى صاحب اعلى قيمة شحن يفوزوا بثلاث سيارات Audi Q2 S-line فى حالة العرض الزوجى و العرض الثلاثى يصبحوا العملاء مؤهلين للفوز بالسيارة و الاستفادة من العرض بعد تكوين المجموعة ثم الاتصال بكود #501* قبل الشحن بفئة 10 جنيه أو أكثر يحصل العميل علي اول 10 أضعاف الشحنة وحدات مجانية مع الشحن ,وبعد استخدام وحدات 10 اضعاف الشحنة تتم محاسبة العميل بواقع 1 قرش لكل وحده داخل عرض 20 ضعف الشحنة المتبقية. بالإضافة الى, يحصل العميلان الآخران على عدد وحدات تساوي 10 أضعاف (فئة الكارت) – صالحة لمدة 24 ساعة تتم محاسبته ب 1 قرش لكل 1 وحدة تخصم مقدما بمجرد الاشتراك لا تصلح الوحدات المهداه من عرض الصيف فى استخدامها دقائق لشبكات المحمول الاخرى العرض سارى على الخطوط الموقوفة بدون اشتراك فى #501* مدة العرض شهرين
تفاصيل عرض المصرية للاتصالات
30 ضعف شحنتك وحدات و كل ماتشحن اكتر ممكن تكسب عربية Audi Q2 S-line تقدر تكوٌن مجموعة من 2 او 3 اشخاص من خلال الكود #998* فى حالة المجموعة, هيجيلك 30 ضعف شحنتك وحدات و كمان 10 اضعاف لكل واحد فى المجموعة. العميل صاحب اعلى قيمة شحن تراكمية سيصل على عربية Audi Q2 المجموعة المُكونة من 2 صاحبة اعلى شحنة ستحصل على عربيتين Audi Q2 S-line المجموعة المُكونة من 3 صاحبة اعلى شحنة ستحصل على 3 عربيات Audi Q2 S-line
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