نرمين ميشيل: مصر أثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية تجاه فلسطين

جدة - نرمين السيد - قالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، إنه بعد دخول معدات البناء والإعمار لقطاع غزة، اليوم، فقد أثبتت الدولة المصرية على أرض الواقع أنها على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا كان واضحاً منذ بداية أزمة الشيخ جراح بفلسطين، التى راح ضحيتها أطفال ونساء وشيوخ.





وقدمت ميشيل، "كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والصقور المصرية، على هذا الإنجاز العظيم، الذى أحدث طفرة مجتمعية فى المنطقة بأكملها، وليس غزة فقط، ما يؤكد قوة الدولة المصرية العظيمة، فى ظل وجود قائد مصرى حفر اسمه بحروف من ذهب فى التاريخ". وأضافت نرمين ميشيل، أن المعدات التى دخلت لإعمار غزة، ستعمل بطرق مدروسة، من خلال خطة عمل، لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها، مشيرة إلى أن المعدات المصرية التى دخلت تعمل وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقا، والتى تؤكد على قوة الدولة المصرية، وقدرتها فى امتلاك خبرة دبلوماسية وتاريخية فى إدارة الأزمات.

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