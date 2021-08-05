عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة على الجنيه للمرة السادسة على التوالي

قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

كان المركزي المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2021، في 4 فبراير و18 مارس و28 أبريل، 17 يونيو.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، قد أبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات السياسة النقدية في عام 2020، في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أجرى خفضا مفاجئا في الاجتماعين السابقين له، في سبتمبر ونوفمبر الماضيين، بمقدار 50 نقطة أساس في كل منهم.