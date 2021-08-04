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هواوي تقترب من إطلاق مجموعتها الجديدة من منتجات الأجهزة الفائقة في السوق المصري

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إسلام فضل _ أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، عن اقتراب إطلاق مجموعتها الجديدة من “الأجهزة الفائقة” في السوق المصري، والتي ستعمل بنظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، لتُحدث هذه الأجهزة الفريدة من نوعها تغييراً جذريا في سوق أجهزة الاتصالات عالمياً.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن تلك المجموعة تمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة وذكية عبر أجهزة متعددة في جميع أنواع السيناريوهات المختلفة لكونها أول أجهزة تعتمد على نظام HarmonyOS 2 الجديد.

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كما تم تصميم مجموعة الأجهزة “الفائقة” الجديدة لخلق لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر وسلسة وآمنة، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة بنظام واحد يتيح إمكانية المشاركة بين الأجهزة حسب الحاجة.

وذكرت أنه يجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا في جهاز فائق متماسك وشامل يدمج جميع الأجهزة للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناءً على احتياجات المستخدمين في الوقت الفعلي”.

وتتضمن مجموعة الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل الداخلي الجديد HarmonyOS الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad 11، وشاشة HUAWEI MateView، علاوة على الإصدار الجديد من الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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