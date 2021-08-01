مال وأعمال

الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة لانتشار كورونا في فلوريدا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

روسيا اليوم _ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعلى رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال كل فترة الوباء – 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا.

من جانبها أشارت وكالة بلومبرج، إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334.

Wafa_LIE_728x90

وتمثل فلوريدا حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية بؤرة جديدة لانتشار المرض.

وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب بهذا الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 34.9 مليون شخص، وتوفي بسببه أكثر من 613 ألفا.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة لانتشار كورونا في فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا