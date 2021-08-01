- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
روسيا اليوم _ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعلى رقم قياسي للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال كل فترة الوباء – 21683 حالة تم تسجيله في ولاية فلوريدا.
من جانبها أشارت وكالة بلومبرج، إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 7 يناير، عندما كانت الزيادة اليومية في حالات الإصابة 19334.
وتمثل فلوريدا حوالي خمس جميع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الولاية بؤرة جديدة لانتشار المرض.
وتتصدر الولايات المتحدة، القائمة العالمية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، أصيب بهذا الفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 34.9 مليون شخص، وتوفي بسببه أكثر من 613 ألفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تعلن عن بؤرة جديدة لانتشار كورونا في فلوريدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.